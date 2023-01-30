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общество

Дорожники спасли застрявшего в снегу водителя фуры под Новосибирском

Фото Дорожники спасли застрявшего в снегу водителя фуры под Новосибирском
Фото Дорожники спасли застрявшего в снегу водителя фуры под Новосибирском

Фото: ТУАД по НСО

Два дня рабочие откапывали застрявшую в снегу под Новосибирском груженую фуру.

В субботу, 28 января, на трассе К-12 под Новосибирском груженая фура съехала с трассы и застряла в снегу. Об этом сообщила пресс-служба территориального управления автомобильных дорог региона.

ДТП произошло в Колыванском районе. Водитель грузовика не справился с управлением, и выехавший в кювет автомобиль «буквально утонул в снегу», как сообщает ТУАД.

Водитель не мог выбраться самостоятельно, и к нему на помощь прибыли дорожные службы. Рабочие пригнали тягач, трактор, снегоуборщик, привезли тепловые пушки, теплую одежду, топливо, горячий чай.

«Два дня автомобиль отогревали и откапывали, на месте выполнили ремонт тормозной системы, заправили топливом. Перемерзла система на тягаче. В воскресенье к вечеру удалось вытащить большую машину из снега. Фура находится на примыкании и производит ремонт моста», — рассказали представители службы.

При чрезвычайной ситуации на областных дорогах водитель может обратиться за помощью в ТУАД по телефонам 335-81-55 и + 7-913-949-00-30.

Ранее Сиб.фм сообщал, что спасатели Новосибирска эвакуировали со льда водохранилища двух застрявших рыбаков.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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