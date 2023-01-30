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Спасатели Новосибирска эвакуировали со льда водохранилища двух застрявших рыбаков

Фото Спасатели Новосибирска эвакуировали со льда водохранилища двух застрявших рыбаков
Фото Спасатели Новосибирска эвакуировали со льда водохранилища двух застрявших рыбаков

ФОТО: МАСС

В Новосибирске спасатели эвакуировали со льда водохранилища двух рыбаков.

В воскресенье, 29 января, в Новосибирске спасатели помогли двум рыбакам, которые застряли на льду водохранилища. Об этом сообщила пресс-служба МАСС.

Спасатели муниципальной аварийной службы при осмотре обского водохранилища заметили в бинокль двух рыбаков, которые посреди замерзшего озера на льду не могли завести мотобуксировщик.

Спасатели прибыли к ним на снегоходе, доставили мужчин и их технику до аварийно-спасательного отряда. 65-летнему и 52-летнему рыбакам медицинская помощь не понадобилась.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске пожарные спасли из горящего дома 8 кроликов.

Также по данным Гидрометцентра 23 и 28 января Новосибирск побил рекорд по количеству выпавшего снега — в прошлый раз столько осадков за сутки в регионе выпадало в 1926 году.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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