Двое мужчин подрались в ЖК «Черёмушки» в Новосибирске

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В Новосибирске двое мужчин подрались под окнами домов.

В воскресенье, 29 января в Кировском районе Новосибирска на улице подрались двое мужчин. Видеозапись драки от очевидца в окне соседнего дома опубликовали в группе «АСТ-54» Вконтакте.

Драка произошла в ЖК «Черёмушки». Двое мужчин начали телесные разбирательства, в то время как прохожие их обходили либо игнорировали.

Спустя несколько минут драки из дома выбежал третий мужчина, который разнял дерущихся.

О причинах конфликта не сообщалось — также не поступало и в полицию заявление о драке либо побоях.

Ранее Сиб.фм сообщал, что СК расследует нападение бездомных собак на мальчика в Новосибирске. Причиной расследования стали эпизоды нападения собак на местных жителей.