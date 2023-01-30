Двое мужчин подрались в ЖК «Черёмушки» в Новосибирске

Фото: Freepik.com
В Новосибирске двое мужчин подрались под окнами домов.
В воскресенье, 29 января в Кировском районе Новосибирска на улице подрались двое мужчин. Видеозапись драки от очевидца в окне соседнего дома опубликовали в группе «АСТ-54» Вконтакте.
Драка произошла в ЖК «Черёмушки». Двое мужчин начали телесные разбирательства, в то время как прохожие их обходили либо игнорировали.
Спустя несколько минут драки из дома выбежал третий мужчина, который разнял дерущихся.
О причинах конфликта не сообщалось — также не поступало и в полицию заявление о драке либо побоях.
Ранее Сиб.фм сообщал, что СК расследует нападение бездомных собак на мальчика в Новосибирске. Причиной расследования стали эпизоды нападения собак на местных жителей.
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