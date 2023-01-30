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Двое мужчин подрались в ЖК «Черёмушки» в Новосибирске

Фото Двое мужчин подрались в ЖК «Черёмушки» в Новосибирске
Фото Двое мужчин подрались в ЖК «Черёмушки» в Новосибирске

Фото: Freepik.com

В Новосибирске двое мужчин подрались под окнами домов.

В воскресенье, 29 января в Кировском районе Новосибирска на улице подрались двое мужчин. Видеозапись драки от очевидца в окне соседнего дома опубликовали в группе «АСТ-54» Вконтакте.

Драка произошла в ЖК «Черёмушки». Двое мужчин начали телесные разбирательства, в то время как прохожие их обходили либо игнорировали.

Спустя несколько минут драки из дома выбежал третий мужчина, который разнял дерущихся.

О причинах конфликта не сообщалось — также не поступало и в полицию заявление о драке либо побоях.

Ранее Сиб.фм сообщал, что СК расследует нападение бездомных собак на мальчика в Новосибирске. Причиной расследования стали эпизоды нападения собак на местных жителей.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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