СК расследует нападение бездомных собак на мальчика в Новосибирске

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СУ СК РФ по Новосибирской области подозревает «Новосибирский центр по проблемам домашних животных» в халатности, из-за которой стая собак напала на мальчика.

Следственными органами СК РФ по Новосибирской области расследуется уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ по факту халатности должностных лиц МКУ г. Новосибирска «Новосибирский центр по проблемам домашних животных».

Причиной расследования стали эпизоды нападения собак на местных жителей, в частности происшествие в субботу, 28 января, когда стая бездомных собак напала на мальчика, возвращавшегося домой в Первомайском районе Новосибирска. По словам местных жителей, это происшествие было не первым.

Расследование дела продолжается.

Ранее Сиб.фм сообщал, что что жителей улицы Менжинского в Новосибирске терроризируют стаи собак.