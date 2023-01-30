Эксперт рассказал о новой схеме обмана интернет-мошенников

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По словам эксперта Александра Хаминского, интернет-мошенники начали использовать для обмана россиян продажу дешевых товаров.

Интернет-мошенники разработали новую схему обмана россиян при помощи продажи типовых товаров по низким ценам. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказал юрист Александр Хаминский. По его словам, аферисты предлагают сразу же перевести денежные средства за заказ, который не требует примерки или осмотра.

«Мошенники присылают товар, значительно более дешевый, «зарабатывая» сотни процентов прибыли. В иных случаях злоумышленники просто присваивают полученные деньги», — объяснил Хаинский.

Он добавил, что есть еще более дерзкий способ обмана. Например, продавец вместо номера карты присылает ссылку для оплаты, уверяя, что он — самозанятый или ИП, а деньги поступят на его расчетный счет.

«На самом деле с фейкового сайта данные поступают на сервер кредитного управления реального банка, данные проверяются автоматически, и на жертву оформляется кредит в сумме обычно до 100 тысяч рублей», — предостерегает юрист.

Чтобы не стать жертвой аферистов, не стоит покупать товары у неизвестных продавцов, советует эксперт.

Напомним, эксперт рассказала, как мошенники гипнотизируют своих жертв.