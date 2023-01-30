Эксперты развеяли мифы о пользе правильного питания

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По словам экспертов, не стоит употреблять фрукты после приема пищи, чтобы не набрать лишний вес, а также употреблять спиртное даже в малых количествах.

Эксперты развеяли популярные мифы о здоровом питании. Например, многие считают, что спиртное в малых дозах может принести пользу организму. Однако на самом деле алкогольные напитки в любых количествах повышают риск онкологических заболеваний, пишет RuNews24.ru.

Другой миф гласит, что вегетарианство полезно для организма. Но при полном отсутствии мяса в рационе питания, молока и яиц может привести к сильному дефициту железа и высококачественного белка, отмечают специалисты.

Третий миф также касается яиц. Есть мнение, что их употребление повышает уровень холестерина. Он присутствует в этом продукте ,однако его намного меньше, нежели в другой жирной пище. Еще один миф гласит, что фрукты, съеденные после основного приема пищи способствуют улучшенному пищеварению. Однако важно помнить, что в них содержится фруктоза, которая может провоцировать набор веса.

Напомним, Минздрав дал рекомендации по борьбе с перееданием.