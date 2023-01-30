В Новосибирской области массовая вакцинация от кори начнется весной 2023 года

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области стартовала массовая вакцинация жителей от кори.

Массовая вакцинация жителей от кори продлится в Новосибирской области до 31 декабря 2023 года. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил глава Роспотребнадзора Александр Щербатов.

По его словам, решение о "подчищающей вакцинации" принято на федеральном уровне.

"Прививку получат все, у кого ее нет", — объяснил главный санитарный врач региона.

Щербатов отметил, что мероприятия по вакцинации охватят не только местных жителей, но и находящихся в регионе трудовых мигрантов.

Прививочная кампания начнется весной 2023 года.

Напомним, студенты новосибирского вуза с 30 января ушли на дистанционное обучение из-за вспышки кори.