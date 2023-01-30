В Новосибирской области массовая вакцинация от кори начнется весной 2023 года

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
В Новосибирской области стартовала массовая вакцинация жителей от кори.
Массовая вакцинация жителей от кори продлится в Новосибирской области до 31 декабря 2023 года. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил глава Роспотребнадзора Александр Щербатов.
По его словам, решение о "подчищающей вакцинации" принято на федеральном уровне.
"Прививку получат все, у кого ее нет", — объяснил главный санитарный врач региона.
Щербатов отметил, что мероприятия по вакцинации охватят не только местных жителей, но и находящихся в регионе трудовых мигрантов.
Прививочная кампания начнется весной 2023 года.
Напомним, студенты новосибирского вуза с 30 января ушли на дистанционное обучение из-за вспышки кори.
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