На площади Маркса в Новосибирске затруднен проезд из-за оборвавшегося кабеля

Фото: группа «АСТ-54»
В Новосибирске оборвавшийся контактный кабель затрудняет проезд на кольце на площади Карла Маркса.
По информации группы «АСТ-54» во «ВКонтакте», движение автомобилей по кольцу на площади Карла Маркса затруднено из-за оборвавшегося контактного кабеля.
Провод лежит на проезжей части, из-за чего автомобилистам приходится его объезжать.
Ранее Сиб.фм сообщал, что 30 января движение в Новосибирске парализовали 9-балльные пробки.
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