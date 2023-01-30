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недвижимость

Новосибирская область не вошла в ТОП 10 регионов по объёму ввода жилья

Фото Новосибирская область не вошла в ТОП 10 регионов по объёму ввода жилья
Фото Новосибирская область не вошла в ТОП 10 регионов по объёму ввода жилья

Фото: Максим Николаев

По итогам ушедшего года Новосибирская область оказалась на 11 месте по объёму ввода жилья.

Новосибирская область ввела в 2022 году 2243,5 тысяч квадратных метров общей площади жилых помещений, однако не вошла в топ 10 регионов по данному показателю. Об этом сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев. Рост к прошлому году составил 11,9%, рост за 1 полугодие был на 69,7%, утверждает эксперт.

«Статистика ввода за прошлый год вызывает недоумение. Например, больше всего многоэтажных домов было сдано в регионе в феврале 366 тысяч квадратов, больше 25% годового объёма ввода. А в декабре застройщики области, согласно отчету, сдали 184 тысячи квадратов в многоэтажных домах. При этом только на сайте УАСИ Новосибирска опубликованы «Разрешения на ввод в эксплуатацию» по 26 жилым домам на 5 495 квартир суммарной площадью 285 тысяч квадратных метров, датированные декабрём», — прокомментировал итоги года Николаев.

В результате Новосибирская область в рейтинге пропустила вперёд Тюменскую область и сместилась на 11 место. Тюменская область обошла сибирский регион на 1,8 тысяч квадратов или 0,08%, добавил эксперт.

Напомним, ранее в Новосибирске достроили новое здание мэрии за 425 млн рублей.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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