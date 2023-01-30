Под Новосибирском возбудили дело о мошенничестве при выполнении нацпроекта

Фото: Прокуратура Новосибирской области

Уголовное дело о мошенничестве возбудили в отношении новосибирского подрядчика, которого подозревают в подделке документов о выполненных работах.

В Венгеровском районе возбудили уголовное дело по факту мошенничества в отношении организации, которая выступала подрядчиком при работах по озеленению общественного центра в селе Заречье. Об этом в понедельник, 30 января, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. Работы выполняли в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

В ведомстве утончили, что контракт о благоустройстве общественного центра на сумму 6,4 млн рублей заключили в 2020 году с компанией ООО «Стройдорсервис». Деньги были выделены из федерального и областного бюджетов. Нарушения касались невыполнения указанных в договоре работ.

«В ходе исполнения контракта в 2021 году организацией-подрядчиком заменены предусмотренные проектом озеленения ели сибирские высотой 3 м. в количестве 94 шт. на саженцы сосны высотой не более 1 м, после чего в октябре 2021 года руководителем организации-подрядчика в администрацию Тартасского сельсовета представлены акты приемки выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения о поставке материалов, якобы, надлежащего качества», — сообщили в прокуратуре.

Несмотря на невыполненные работы, подрядчик получил деньги по контракту в полном объёме. Из них больше 600 тысяч рублей компанией были получены незаконно.

«На основании материалов проверки, направленных прокуратурой района в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в Чановский МСО СУ СК России по Новосибирской области, в отношении руководителя организации-подрядчика 30.01.2023 возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество)», — добавили в ведомстве.

Прокуратура Новосибирской области взяла дело на контроль.

Напомним, ранее мэр Локоть пригрозил прокуратурой за плохую уборку снега в Новосибирске.