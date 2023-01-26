Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Мэр Локоть пригрозил прокуратурой за плохую уборку снега в Новосибирске

Фото Мэр Локоть пригрозил прокуратурой за плохую уборку снега в Новосибирске
Фото Мэр Локоть пригрозил прокуратурой за плохую уборку снега в Новосибирске

Фото: Telegram-канал Анатолия Локтя

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, как в городе справились со снегом в период обильных снегопадов.

Обильные снегопады потребовали перевести городские дорожные службы на усиленную работу в круглосуточном режиме, к уборке снега привлекаются частные подрядные организации – около 100 грузовиков и погрузчиков ежедневно, сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, первоочередная задача — вывоз снега с улиц города. В среднем за последние дни вывозится по 20 тысяч кубометров снега ежесуточно.

Мэр напомнил, что предприятия и организации должны самостоятельно убирать от снега и наледи прилегающие территории, кровли, пандусы и входные зоны зданий и добавил, что в случае несвоевременной уборки вопрос будет передан в контролирующие органы.

Ранее в Новосибирске прокуроры выписали более 20 предписаний из-за нарушения правил уборки снега в городе. Речь идет о несвоевременном вывозе снежных навалов, плохой очистке лестниц и крыш от снега. По данным надзорного ведомства, возле территорий учреждений, а также непосредственно возле 21 учреждения выявлены невывезенные снежные валы, наледи, отсутствие уборки крылец и площадок перед входом в учреждение, отсутствие антигололедной смеси и очистки крыш от снега.

Отметим, что согласно муниципальным нормам, после снегопада магистральные дороги должны быть полностью очищены в течение 4 часов, второстепенные — в течение 6 часов. Чтобы убрать снежные валы на обочинах, по нормативам отводится неделя.

Напомним, 25 января рабочие без страховки чистили крышу театра «Красный факел» в Новосибирске.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

0

Теги

мэр
снег
Мэрия Новосибирска
снегопад
уборка снега
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

24865
Под Новосибирском девочку-подростка отправили в колонию за убийство матери
22060
В центре Новосибирска 16-летняя девочка погибла после падения с высоты
17319
В Новосибирской области запустили новую 8-вагонную электричку с биотуалетами
15040
«Недавно смеялись, а теперь их нет»: появились подробности гибели четырех человек в ДТП со скорой под Новосибирском
13104
«Ты разлюбил меня?»: подруга разбившейся в центре Новосибирске 16-летней девушки рассказала подробности трагедии
11649
Райкин поручился за задержанного в Новосибирске экс-директора «Красного факела» Кулябина
8840
Решение принято: уже с 1 февраля 2023 пенсионеров ждет рекордная прибавка к выплатам