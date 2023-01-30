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Погибшего студента НГТУ из Красноярска кремируют в Новосибирске

Фото Погибшего студента НГТУ из Красноярска кремируют в Новосибирске
Фото Погибшего студента НГТУ из Красноярска кремируют в Новосибирске

Фото из группы "ЛизаАлерт Новосибирск" в "ВК"

18-летнего студента Степана Малкова, который пропал 11 января, нашли замёрзшим под Новосибирском. Пока тело молодого человека родным не отдают, но родители собираются кремировать погибшего.

Степан Малков, который учился на первом курсе в НГТУ, пропал в Новосибирске 11 января. Почти неделю студента искали волонтёры, но в конце января его тело обнаружили в селе Плотниково под Новосибирском.

Как рассказал отец студента Павел, Степан уехал из Красноярска учиться в Новосибирск в сентябре прошлого года, с тех пор родные разговаривали с ним только по телефону. О том, что у сына депрессия – родители даже не знали. Предсмертные посты близкие из Красноярска изучили только после смерти студента.

«Важный момент. Не надо хоронить меня в гробу. Я серьёзно. Кремируйте! Хочу быть прахом. И не который будет в горшочке стоять. Нет. Просто сожгите тело и высыпите прах рядом с каким-нибудь молодым деревцем. Пусть это для него будет удобрением»,

— написал на своей странице во «ВКонтакте» Степан Малков.

Отец студента Павел рассказал Сиб.фм, что пока идёт экспертиза, и тело сына родственники забрать не могут. Однако он рассказал, что когда пройдут следственные действия, парня похоронят в Новосибирске – как и завещал Степан, его кремируют.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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