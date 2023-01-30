"Все плохо. Очень плохо": появились подробности гибели пропавшего студента Малкова из Новосибирска

Фото из группы "ЛизаАлерт Новосибирск" в "ВК"
В Новосибирской области обнаружен мертвым пропавший 18-летний студент Степан Малков. Перед исчезновением он оставил странное послание в соцсетях.
Тело 18-летнего студента Степана Малкова, который пропал 11 января, обнаружено в одном из садовых товариществ в Новосибирской области. Перед тем, как уйти из дома, парень отставил "предсмертный пост" на своей странице в соцсети.
Судя по публикации, парень находился в глубокой депрессии. При этом он нередко писал о себе в женском роде.
«Следственными органами по Новосибирской области проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины в Новосибирском районе. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает издание.
Напомним, 26 января в квартире дома по улице Малыгина в Новосибирске было обнаружено тело 11-летнего школьника. Предположительно, мальчик покончил с собой.
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