"Все плохо. Очень плохо": появились подробности гибели пропавшего студента Малкова из Новосибирска

Фото из группы "ЛизаАлерт Новосибирск" в "ВК"

В Новосибирской области обнаружен мертвым пропавший 18-летний студент Степан Малков. Перед исчезновением он оставил странное послание в соцсетях.

Тело 18-летнего студента Степана Малкова, который пропал 11 января, обнаружено в одном из садовых товариществ в Новосибирской области. Перед тем, как уйти из дома, парень отставил "предсмертный пост" на своей странице в соцсети.

Судя по публикации, парень находился в глубокой депрессии. При этом он нередко писал о себе в женском роде.

«Всё плохо. Очень плохо. Сейчас будет такое письмо с откровениями, что ли... Если этот пост опубликован, сорри, я труп. Без шуток. Не хочу писать прямо, чтобы не пугать...», — написал он перед исчезновением.

Как сообщили в СУ СКР по региону, тело молодого человека нашли 28 января в дачном сообществе в Новосибирской области.

«Следственными органами по Новосибирской области проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины в Новосибирском районе. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает издание.

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, 26 января в квартире дома по улице Малыгина в Новосибирске было обнаружено тело 11-летнего школьника. Предположительно, мальчик покончил с собой.