Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество проиcшествия

"Все плохо. Очень плохо": появились подробности гибели пропавшего студента Малкова из Новосибирска

Фото "Все плохо. Очень плохо": появились подробности гибели пропавшего студента Малкова из Новосибирска
Фото "Все плохо. Очень плохо": появились подробности гибели пропавшего студента Малкова из Новосибирска

Фото из группы "ЛизаАлерт Новосибирск" в "ВК"

В Новосибирской области обнаружен мертвым пропавший 18-летний студент Степан Малков. Перед исчезновением он оставил странное послание в соцсетях.

Тело 18-летнего студента Степана Малкова, который пропал 11 января, обнаружено в одном из садовых товариществ в Новосибирской области. Перед тем, как уйти из дома, парень отставил "предсмертный пост" на своей странице в соцсети.

Судя по публикации, парень находился в глубокой депрессии. При этом он нередко писал о себе в женском роде.

«Всё плохо. Очень плохо. Сейчас будет такое письмо с откровениями, что ли... Если этот пост опубликован, сорри, я труп. Без шуток. Не хочу писать прямо, чтобы не пугать...», — написал он перед исчезновением.
На связь с родными студент Степан Малков не выходил с 11 января. Предполагалось, что он может находиться в Октябрьском или Ленинском районах.
Как сообщили в СУ СКР по региону, тело молодого человека нашли 28 января в дачном сообществе в Новосибирской области.

«Следственными органами по Новосибирской области проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины в Новосибирском районе. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает издание.

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, 26 января в квартире дома по улице Малыгина в Новосибирске было обнаружено тело 11-летнего школьника. Предположительно, мальчик покончил с собой.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25027
Погибший в Новосибирске 11-летний мальчик оставил предсмертную записку
23516
Отсрочка от мобилизации в феврале 2023: обновленный перечень оснований
15906
Труп 11-летнего мальчика нашли в квартире в Новосибирске
13748
В школе № 78 Новосибирска отказались комментировать гибель 11-летнего мальчика
12257
Райкин поручился за задержанного в Новосибирске экс-директора «Красного факела» Кулябина
10492
СК расследует нападение бездомных собак на мальчика в Новосибирске
9500
В Новосибирске 1 февраля изменится маршрут троллейбуса №36