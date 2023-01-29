В Новосибирске нашли тело пропавшего 18-летнего студента Степана Малкова

Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»

Тело новосибирского студента Степана Малкова, пропавшего без вести в первой половине января, нашли волонтёры.

В Новосибирске нашли тело 18-летнего студента Степана Малкова, который пропал без вести 11 января. Об этом сегодня, 29 января, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

«Найден, погиб. ПСО "ЛизаАлерт" приносит соболезнования родным и близким», — сообщили в ПСО.

с 11 января студент Степан Малков не выходил на связь со своей семьей, предполагалось, что он может находиться в Октябрьском или Ленинском районах.

В день своего исчезновения Степан Малков опубликовал на своей странице Вконтакте прощальные сообщения. В них он написал, что находится в глубокой депрессии, а также неоднократно говорил о себе в женском роде.