Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Прокуратура Новосибирской области внесла представление министру здравоохранения о задолженности

Фото Прокуратура Новосибирской области внесла представление министру здравоохранения о задолженности
Фото Прокуратура Новосибирской области внесла представление министру здравоохранения о задолженности

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

Прокуратура Новосибирской области внесла представление о задолженности новосибирскому министру здравоохранения.

Прокуратура Новосибирской области внесла представление министру здравоохранения региона Константину Хальзову об устранении задолженности. О этом 30 января сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Министру здравоохранения региона Константину Хальзову внесли представление об устранении задолженности «подведомственных учреждений» в Каргатском, Коченевском, а также в Ленинском и Октябрьском районах Новосибирска перед подрядчиками.

По 190 контрактам общая сумма задолженности составила 24 млн руб.

«По результатам рассмотрения акта реагирования задолженность погашена в полном объеме», — добавили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Также, на сайте прокуратуры добавили, что в начале 2023 года, задолженность перед предпринимателями по исполненным ими государственным и муниципальным контрактам составила 235 млн руб.

Сиб.фм писал о том, прокуратура Новосибирска выявила многочисленные нарушения правил вывоза снега с улиц города.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Мария Токарева
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25167
Погибший в Новосибирске 11-летний мальчик оставил предсмертную записку
23757
Отсрочка от мобилизации в феврале 2023: обновленный перечень оснований
15957
Труп 11-летнего мальчика нашли в квартире в Новосибирске
13841
В школе № 78 Новосибирска отказались комментировать гибель 11-летнего мальчика
12281
Райкин поручился за задержанного в Новосибирске экс-директора «Красного факела» Кулябина
10528
СК расследует нападение бездомных собак на мальчика в Новосибирске
9524
В Новосибирске 1 февраля изменится маршрут троллейбуса №36