Прокуратура Новосибирской области внесла представление министру здравоохранения о задолженности

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

Прокуратура Новосибирской области внесла представление о задолженности новосибирскому министру здравоохранения.

Прокуратура Новосибирской области внесла представление министру здравоохранения региона Константину Хальзову об устранении задолженности. О этом 30 января сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Министру здравоохранения региона Константину Хальзову внесли представление об устранении задолженности «подведомственных учреждений» в Каргатском, Коченевском, а также в Ленинском и Октябрьском районах Новосибирска перед подрядчиками.

По 190 контрактам общая сумма задолженности составила 24 млн руб.

«По результатам рассмотрения акта реагирования задолженность погашена в полном объеме», — добавили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Также, на сайте прокуратуры добавили, что в начале 2023 года, задолженность перед предпринимателями по исполненным ими государственным и муниципальным контрактам составила 235 млн руб.

Сиб.фм писал о том, прокуратура Новосибирска выявила многочисленные нарушения правил вывоза снега с улиц города.