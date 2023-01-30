Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Психолог объяснила, как использовать гаджеты с пользой для ребенка

Фото Психолог объяснила, как использовать гаджеты с пользой для ребенка
Фото Психолог объяснила, как использовать гаджеты с пользой для ребенка

Freepik, authors: ilkercelik

По словам психолога Дарья Дроженко, современные гаджеты могут помочь развить ребенку память и внимание.

Психолог Дарья Дроженко объяснила, как использовать гаджеты с пользой для ребенка. По ее словам, телефон или планшет могут помочь развить память и внимание, пишет Pravda.Ru.

«Здесь самое важное — родителям не отобрать телефон или планшет, а сделать его своим союзником в вопросах обучения, воспитания, досуга ребёнка и его общения с другими людьми» , — поделилась Дороженко.

Психолог отмечает, что мобильный телефон станет отличным помощников для создания поделок и готовки по рецептам.

«Сын или дочь также могут смотреть научные фильмы на телефоне или планшете», — добавила она.

Также специалист рекомендует установить на гаджете приложения для развития внимания, памяти, навыков чтения или счета.

«При этом и родителям, и ребенку важно знать и помнить, что гаджет не заменяет жизнь, отдых, досуг и общение! Эту мысль родители могут донести через диалог», — объяснила эксперт.

Напомним, психолог назвала способ отучить детей грубить родителям.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

дети
гаджеты
Польза
смартфон
психолог
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25310
Погибший в Новосибирске 11-летний мальчик оставил предсмертную записку
24105
Отсрочка от мобилизации в феврале 2023: обновленный перечень оснований
16061
Труп 11-летнего мальчика нашли в квартире в Новосибирске
13961
В школе № 78 Новосибирска отказались комментировать гибель 11-летнего мальчика
12316
Райкин поручился за задержанного в Новосибирске экс-директора «Красного факела» Кулябина
10613
СК расследует нападение бездомных собак на мальчика в Новосибирске
9566
В Новосибирске 1 февраля изменится маршрут троллейбуса №36