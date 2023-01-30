Психолог объяснила, как использовать гаджеты с пользой для ребенка

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По словам психолога Дарья Дроженко, современные гаджеты могут помочь развить ребенку память и внимание.
Психолог Дарья Дроженко объяснила, как использовать гаджеты с пользой для ребенка. По ее словам, телефон или планшет могут помочь развить память и внимание, пишет Pravda.Ru.
«Здесь самое важное — родителям не отобрать телефон или планшет, а сделать его своим союзником в вопросах обучения, воспитания, досуга ребёнка и его общения с другими людьми» , — поделилась Дороженко.
Психолог отмечает, что мобильный телефон станет отличным помощников для создания поделок и готовки по рецептам.
«Сын или дочь также могут смотреть научные фильмы на телефоне или планшете», — добавила она.
Также специалист рекомендует установить на гаджете приложения для развития внимания, памяти, навыков чтения или счета.
«При этом и родителям, и ребенку важно знать и помнить, что гаджет не заменяет жизнь, отдых, досуг и общение! Эту мысль родители могут донести через диалог», — объяснила эксперт.
Напомним, психолог назвала способ отучить детей грубить родителям.
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