Психолог рассказала, какие заболевания может вылечить кошка

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По словам психолога Ирины Леоновой, общение с кошками помогает людям легче переносить неврозы и проблемы с сердцем.

Общаясь с кошками, люди намного легче переносят неврозы, сердечно-сосудистые заболевания и стресс. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала психолог Ирина Леонова. По ее словам, достаточно гладить питомца 15 минут, чтобы артериальное давление и пульс пришли в норму.

«Так происходит, потому что во время поглаживания пушистого лекаря человеческий организм начинает интенсивно вырабатывать окситоцин — гормон любви и нежности», — объяснила специалист.

Она также напомнила, что именно кошки способны оказать эмоциональную поддержку при расставаниях, жизненных потрясениях и утратах.

Напомним, психолог назвала неожиданный способ справиться с тревогой.