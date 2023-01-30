Рост маткапитала, прием в вузы детей участников СВО, изменение статуса деятельности органов госбезопасности: что изменится в жизни россиян с 1 февраля

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм; пресс-служба ФСБ; pixabay.com; Коллаж: Сиб.фм

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал, какие изменения ждут россиян с начала февраля 2022 года. Подробнее о вступивших в силу изменениях сообщается на сайте Госдумы РФ.

Рост материнского капитала

В феврале маткапитал проиндексируют на уровень фактической инфляции — 11,9%. Теперь он составит 586 946,72 рубля для семей с одним ребенком и 772 628,25 рубля для семей, где появился второй, в случае, если до его появления не возникало права на маткапитал. Если же семья уже оформляла его, то с рождением второго ребенка материнский капитал составит 188 681,53 рубля.

Наказание за нарушение закона о «суверенном Рунете»

За неисполнение оператором связи требований к обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета на территории России появится административная ответственность.

Повысится ряд социальных выплат

Ряд пособий увеличится на 11,9% в частности:

единовременное пособие при рождении ребенка составит 22 909,03 рубля

минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком увеличится до 7 925.71 рубля.

Ответные меры на введение Западом потолка цен на российскую нефть

Вводится запрет на поставке российской нефти иностранным юридическим и физическим лицам, в случае, если в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Это правило будет применено на всех этапах поставок вплоть до конечного покупателя.

Изменения в деятельности органов госбезопасности

Деятельность ФСБ, СВР, ФСО, Минобороны и МВД больше не является предоставлением государственных и муниципальных услуг. Это позволит дополнительно защитить сведения о тактике и методах работы этих органов.

Госконтроль в сфере охоты

В профильный закон об охоте вносятся изменения, позволяющие государственным охотничьим инспекторам вести профилактическую работу и проводить постоянные рейды, с целью выявления нарушений.

Кроме того, в рамках изменений борьбы с браконьерством, охотинспекторы получили право на применение физической силы и оружия для задержания нарушителей.

Обеспечение жильем

Региональные власти смогут передавать другим очередникам жилье, предназначавшееся для уволенных с военной службы, но не понадобившееся им. Речь идет о нуждающихся в улучшении жилищных условий ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов.

Прием в вузы детей участников СВО

Истекает срок, в течение которого порядок приема на обучение по программам бакалавриата и специалитета должен быть приведен в соответствии с законом о квоте для детей участников СВО.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске Заксобрание получило обращение ОП об отмене прямых выборов мэра.