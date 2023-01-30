В Новосибирске Заксобрание получило обращение ОП об отмене прямых выборов мэра

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм
Обращение Общественной палаты Новосибирской области об отмене прямых выборов мэра рассмотрит Заксобрание.
Обращение Общественной палаты Новосибирска об отмене прямых выборов мэра поступило в региональное Законодательное собрание. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе парламента.
Ранее, 26 января, члены Общественной палаты обсудили вопрос дальнейшего изменения порядка прямых выборов главы города, поддержав модель конкурсного назначения мэра.
По мнению главы областной Общественной палаты Галины Гридневой, подобная модель выборов гарантирует приход к руководству грамотного и профессионального управленца. Общественная палата поддержала обращение в Законодательное собрание Новосибирской области.
Напомним, как ранее писал Сиб.фм, Общественная палата Новосибирской области инициировала изменение порядка выборов мэра города.
В сети уже опубликовали петицию против отмены выборов мэра в Новосибирске.
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