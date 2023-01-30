Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Самарский телеканал выпустил документальный фильм о жизни в зоне СВО

Фото Самарский телеканал выпустил документальный фильм о жизни в зоне СВО
Фото Самарский телеканал выпустил документальный фильм о жизни в зоне СВО

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Самаре сотрудники телеканала «Губерния» сняли документальный фильм о том, как живут люди в зоне спецоперации. Героями кинокартины стали мобилизованные граждане, военнослужащие по контракту, волонтеры и мирные жители.

Документальную кинокартину «Свои» сняли сотрудники самарского телеканала «Губерния». Он повествует о том, как живут люди в зоне спецоперации. Главными героями стали недавно мобилизованные граждане, военнослужащие по контракту, волонтеры и мирные жители, пишет sovainfo.ru.

Главной особенностью фильма стало то, что режиссер попытался посмотреть на все происходящее через призму женского взгляда. Одна из героинь – председатель женсовета 2-й армии Екатерина Колотовкина. Девушка уже давно занимается сбором помощи для военных и отправкой гуманитарных грузов. За все это время она побывала в зоне СВО 10 раз. Зрителям предстоит вместе с ней постепенно пройти этот путь, и увидеть все, что происходит в зоне спецоперации ее глазами.

Напомним, шесть многодетных забайкальцев вернули домой с СВО.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

волонтеры
военные
фильм
контрактники
мобилизация
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25310
Погибший в Новосибирске 11-летний мальчик оставил предсмертную записку
24105
Отсрочка от мобилизации в феврале 2023: обновленный перечень оснований
16061
Труп 11-летнего мальчика нашли в квартире в Новосибирске
13961
В школе № 78 Новосибирска отказались комментировать гибель 11-летнего мальчика
12316
Райкин поручился за задержанного в Новосибирске экс-директора «Красного факела» Кулябина
10613
СК расследует нападение бездомных собак на мальчика в Новосибирске
9566
В Новосибирске 1 февраля изменится маршрут троллейбуса №36