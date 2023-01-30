Самарский телеканал выпустил документальный фильм о жизни в зоне СВО

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Самаре сотрудники телеканала «Губерния» сняли документальный фильм о том, как живут люди в зоне спецоперации. Героями кинокартины стали мобилизованные граждане, военнослужащие по контракту, волонтеры и мирные жители.

Документальную кинокартину «Свои» сняли сотрудники самарского телеканала «Губерния». Он повествует о том, как живут люди в зоне спецоперации. Главными героями стали недавно мобилизованные граждане, военнослужащие по контракту, волонтеры и мирные жители, пишет sovainfo.ru.

Главной особенностью фильма стало то, что режиссер попытался посмотреть на все происходящее через призму женского взгляда. Одна из героинь – председатель женсовета 2-й армии Екатерина Колотовкина. Девушка уже давно занимается сбором помощи для военных и отправкой гуманитарных грузов. За все это время она побывала в зоне СВО 10 раз. Зрителям предстоит вместе с ней постепенно пройти этот путь, и увидеть все, что происходит в зоне спецоперации ее глазами.

Напомним, шесть многодетных забайкальцев вернули домой с СВО.