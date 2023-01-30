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общество

Синоптик назвала дату окончания снегопадов в Новосибирске

Фото Синоптик назвала дату окончания снегопадов в Новосибирске
Фото Синоптик назвала дату окончания снегопадов в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске названа дата окончания снегопада.

В Новосибирске с 23 января не прекращаются снегопады, которые приводят к утренним и вечерним пробкам, авариям. Погода изменится уже на этой неделе, сообщила начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова в беседе с «МК в Новосибирске».

По сообщению синоптика, прошедшие за неделю снегопады побили многолетние рекорды осадков. Так, 23 января в Новосибирской области выпало 8 миллиметров осадков, а 28 января — 14 миллиметров. До этого рекордными для января значениями считались 7,3 и 4 миллиметра в 1926 и 1914 годах соответственно.

Как заявила Наталья Кичанова, погода изменится уже 1 февраля. Повысится давление воздуха, снег перестанет идти, но наступит похолодание.

Напомним, Сиб.фм сообщал о 9-балльных пробках каждый день за последние 7 дней. Так, утром 30 января движение в Новосибирске парализовали 9-балльные заторы на дорогах. На момент публикации в Новосибирске было зафиксировано не менее 10 аварий. Значительная их часть — на магистральных улицах, что препятствует движению транспорта.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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