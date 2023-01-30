Скончался экс-главный архитектор Новосибирской области Александр Авсейков

Фото: администрация Томска

Бывший главный архитектор Новосибирской области Александр Авсейков умер в возрасте 65 лет.

Ночью на пятницу, 27 января, на 66-м году жизни в одной из новосибирских больниц скончался бывший главный архитектор региона Александр Авсейков.

Этот пост Авсейков занимал с 2018 по 2022 год и занимался такими проектами как: СКИФ, Смарт-Сити, Академгородок 2.0. Кроме того, специалист работал в аналогичной должности в Томске и Череповце.

Авсейков родился в 1958 году в Улан-Удэ. В 1981-м закончил Иркутский политехнический институт по специальности «архитектура», а позже переехал в Томск, где до середины 1990-х годов работал в институте «Спецпроектреставрация». В 80-е специалист был одним из участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Архитектора похоронят в Томске.

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