Тюменец жестоко избил свою сожительницу за плохое поведение

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Житель Тюмени нанес своей сожительнице 15 ударов ногами по голове. Мужчина получил наказание в виде лишения свободы на 2 года, но условно.

37-летний Денис С. из Тюмени получил наказание в виде лишения свободы на 2 года, но условно. Мужчина обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительнице, пишет МегаТюмень.

Инцидент произошел 10 ноября 2021 года. Тогда тюменец, будучи в состоянии алкогольного опьянения поругался со своей сожительницей возле ночного клуба и нанес ей не менее 15 ударов ногами по голове.

«В это время она лежала на земле. В итоге у нее зафиксировали кровоподтеки, ссадины и переломы костей лица», – сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы региона.

В зале суда мужчина полностью признал свою вину и объяснил, что стал избивать свою подругу из-за ее поведения.

Напомним, Бастрыкин потребовал проверить избиение второклассницы в Новосибирске.