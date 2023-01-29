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Бастрыкин потребовал проверить избиение второклассницы в Новосибирске

Фото Бастрыкин потребовал проверить избиение второклассницы в Новосибирске
Фото Бастрыкин потребовал проверить избиение второклассницы в Новосибирске

Фото из личного архива матери пострадавшей / коллаж Сиб.фм

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку инцидента с избиением второклассницы в школе № 94 Новосибирска.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом с избиением второклассницы в школе № 94 Новосибирска. Со слов матери девочки, ее дочь пнула в лицо одноклассница.

«В средствах массовой информации сообщалось, что ученица второго класса получила телесные повреждения в учебном заведении. По словам пострадавшей, одноклассница ударила ее ногой в лицо», — говорится в сообщении СКР.

После того, как конфликт получил огласку в СМИ, глава СКР Бастрыкин поручил региональному Следкому проверить информацию и отчитаться. Новосибирский Следком уже инициировал проверку, выясняются обстоятельства конфликта.

Как ранее писал Сиб.фм, инцидент с участие двух школьниц произошёл в пятницу, 27 января. Девочки не ладили и ранее, обзывая друг друга. Но в этот раз дошло до драки.

Мать пострадавшего ребенка сообщила журналисту редакции, что дочь вернулась домой с опухшим лицом и ссадиной. Женщина уже побывала в отделе полиции — она намерена добиваться возбуждения дела. Кроме того, сибирячка планирует обсудить проблему с директором школы, чтобы оградить ребенка от агрессии.

Напомним, 26 января в квартире дома по улице Макаренко в Новосибирске был пятиклассник был обнаружен мертвым. В школе № 78, где учился 11-летний ребенок, комментировать трагедию отказались.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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