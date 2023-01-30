В Новосибирске 16-летняя девочка отбилась от рецидивиста на остановке

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В Новосибирске вор-рецидивист пытался похитить мобильный телефон у 16-летней девочки: школьница дала отпор.

Новосибирская школьница сумела дать отпор вору-рецидивисту, который попытался отнять у нее мобильный телефон на остановке общественного транспорта. В итоге сотрудники полиции Советского района города Новосибирска раскрыли грабеж. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД России по Новосибирской области.

15 декабря в Отдел полиции № 10 «Советский» поступило заявление от местной жительницы. Женщина сообщила, что на остановке общественного транспорта «Ветлужская», неизвестный вырвал из рук ее 16-летней дочери мобильный телефон и попытался скрыться.

Однако девочка не растерялась и успела остановить злоумышленника, схватив мужчину за ногу и применив болевой прием. В результате чего, нападавший выбросил телефон и убежал.

Сотрудникам полиции удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 40-летний житель Советского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу. Нападавший совершенно не ожидал, что подросток даст ему отпор, поэтому он бросил телефон и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». В отношении грабителя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование.

Ранее Сиб.фм уже сообщал о том, что в Новосибирске полицейские задержали грабителя за взломом багажника авто