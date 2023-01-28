Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

Авто общество проиcшествия

В Новосибирске полицейские задержали грабителя за взломом багажника авто

Фото В Новосибирске полицейские задержали грабителя за взломом багажника авто
Фото В Новосибирске полицейские задержали грабителя за взломом багажника авто

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Полицейские с помощью новосибирцев задержали грабителя в Ленинском районе.

В субботу, 28 января 28-летний житель Ленинского района Новосибирска обратился в полицию, так как у дома по улице Ермака неизвестный мужчина попытался похитить имущество из принадлежащего ему автомобиля, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по Новосибирской области.

После прибытия сотрудников на место происшествия выяснилось, что подозреваемый вскрыл багажник автомобиля потерпевшего, пока последний находился внутри здания. Грабитель вытащил из машины набор инструментов и компрессор, а затем попытался скрыться, однако был замечен проходившими мимо гражданами, которые удерживали мужчину до приезда стражей порядка.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанным оказался 32-летний житель Первомайского района, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске грабители обокрали две Toyota Corolla за одну ночь, а также о попытке 18-летнего парня в маске ограбить банк.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

0

Теги

ограбления
полиция
автомобили
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25888
Под Новосибирском девочку-подростка отправили в колонию за убийство матери
24252
Погибший в Новосибирске 11-летний мальчик оставил предсмертную записку
24095
«Недавно смеялись, а теперь их нет»: появились подробности гибели четырех человек в ДТП со скорой под Новосибирском
20717
Отсрочка от мобилизации в феврале 2023: обновленный перечень оснований
18103
В Новосибирской области запустили новую 8-вагонную электричку с биотуалетами
15537
Труп 11-летнего мальчика нашли в квартире в Новосибирске
13187
В школе № 78 Новосибирска отказались комментировать гибель 11-летнего мальчика