В Новосибирске полицейские задержали грабителя за взломом багажника авто

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Полицейские с помощью новосибирцев задержали грабителя в Ленинском районе.

В субботу, 28 января 28-летний житель Ленинского района Новосибирска обратился в полицию, так как у дома по улице Ермака неизвестный мужчина попытался похитить имущество из принадлежащего ему автомобиля, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по Новосибирской области.

После прибытия сотрудников на место происшествия выяснилось, что подозреваемый вскрыл багажник автомобиля потерпевшего, пока последний находился внутри здания. Грабитель вытащил из машины набор инструментов и компрессор, а затем попытался скрыться, однако был замечен проходившими мимо гражданами, которые удерживали мужчину до приезда стражей порядка.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанным оказался 32-летний житель Первомайского района, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске грабители обокрали две Toyota Corolla за одну ночь, а также о попытке 18-летнего парня в маске ограбить банк.