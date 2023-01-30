Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество проиcшествия

В Новосибирске КДН соберётся из-за гибели 11-летнего мальчика

Фото В Новосибирске КДН соберётся из-за гибели 11-летнего мальчика
Фото В Новосибирске КДН соберётся из-за гибели 11-летнего мальчика

Фото СУ СКР по Новосибирской области

Сегодня, 30 января, в Новосибирске соберётся межведомственная комиссия, которая разберёт гибель 11-летнего пятиклассника.

В ситуации с гибелью пятиклассника различные службы разбираются с 26 января. 11-летнего мальчика нашли мёртвым в квартире на улице Макаренко. Мать пришла домой и поняла, что школьник покончил с собой, так как при нём была предсмертная записка.

«Я уже высказала соболезнования родителям. Этот вопрос мы уже обсудили и с прокурором области. Будем разбираться по полной, где, кто и на каком этапе недорабатывает», — сообщила в тот же день уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

Всё это время проверку проводили различные органы – полицейские, следователи и представители органов соцзащиты. Правовую оценку собранным материалам сегодня, 30 января, даст специальная комиссия.

«В три часа дня состоится заседание КДН (Комиссии по делам несовершеннолетних), где представители правоохранительных органов и служб профилактики, и школы, и опека, и социальная защита озвучат информацию, которая в том числе была собрана правоохранительными органами. Будут найдены нарушения, если они были»,

добавила в понедельник, 30 января, Надежда Болтенко.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Елена Отмахова
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25167
Погибший в Новосибирске 11-летний мальчик оставил предсмертную записку
23757
Отсрочка от мобилизации в феврале 2023: обновленный перечень оснований
15957
Труп 11-летнего мальчика нашли в квартире в Новосибирске
13841
В школе № 78 Новосибирска отказались комментировать гибель 11-летнего мальчика
12281
Райкин поручился за задержанного в Новосибирске экс-директора «Красного факела» Кулябина
10528
СК расследует нападение бездомных собак на мальчика в Новосибирске
9524
В Новосибирске 1 февраля изменится маршрут троллейбуса №36