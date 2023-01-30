В Новосибирске полиция прокомментировала избиение второклассницы в школе

Фото: из личного архива матери пострадавшей / коллаж Сиб.фм
В полиции прокомментировали избиение второклассницы в школе Новосибирска.
В полиции прокомментировали информацию об избиении второклассницы в школе Новосибирска в пятницу, 27 января. Об инциденте сообщила мать девочки.
«Данная информация зарегистрирована полицейскими в установленном порядке. Несовершеннолетние и их законные представители были установлены и приглашены в Отдел полиции №7 «Ленинский» УМВД России по городу Новосибирску для дачи объяснений», — заявили в пресс-службе полиции.
Также в ведомстве добавили, что мать пострадавшей девочки отказалась от прохождения судебно-медицинской экспертизы.
В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, инцидент произошел в пятницу, 27 января. В Новосибирске второклассница пнула сверстницу ногой в лицо. Происшествие случилось в школе № 94. О случившемся редакции Сиб.фм рассказала мать пострадавшей Екатерина.
Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что известно о конфликте.
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