В Новосибирске рассказали подробности инцидента с пострадавшей сотрудницей СО РАН

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм
Ранее в Институте химической биологии и фундаментальной медицины пострадала сотрудница в ходе проведения работ.
Сотрудница Института химической биологии и фундаментальной медицины получила травмы в результате инцидента в лаборатории. Об этом сообщило издание «Российская газета» со ссылкой на и.о. директора института Владимира Коваля.
«В результате сотруднице крышкой повредило губу и передний зуб», — пояснил руководитель.
По его словам, травмы сотрудница получила во время криоконсервации клеток с применением жидкого азота. В результате нагревания вещества азот перешёл в газообразное состояние, что стало причиной выталкивания крышки термоса.
Работница института находится на домашнем лечении, на место происшествия вызывали скорую помощь, госпитализация сотруднице не потребовалась.
Напомним, ранее взрыв газа разрушил жилой дом в Искитиме под Новосибирском.
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