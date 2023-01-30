В Новосибирске рассказали подробности инцидента с пострадавшей сотрудницей СО РАН

Ранее в Институте химической биологии и фундаментальной медицины пострадала сотрудница в ходе проведения работ.

Сотрудница Института химической биологии и фундаментальной медицины получила травмы в результате инцидента в лаборатории. Об этом сообщило издание «Российская газета» со ссылкой на и.о. директора института Владимира Коваля.

«В результате сотруднице крышкой повредило губу и передний зуб», — пояснил руководитель.

По его словам, травмы сотрудница получила во время криоконсервации клеток с применением жидкого азота. В результате нагревания вещества азот перешёл в газообразное состояние, что стало причиной выталкивания крышки термоса.