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В Новосибирске спасли собаку от удушения в лифте

Фото В Новосибирске спасли собаку от удушения в лифте
Фото В Новосибирске спасли собаку от удушения в лифте

Фото: Pixabay.com

В одном из жилых домов Новосибирска собака едва не погибла от удушения в лифте.

В Новосибирске жильцы дома в Первомайском районе спасли собаку, чей поводок застрял в лифте. Животное могло погибнуть от удушения. Об этом сообщили в группе «Моя Первомайка» в социальной сети «ВКонтакте».

«Девушка не успела среагировать, когда двери подъемника закрылись, оставив питомца снаружи. На крики хозяйки, запертой в кабине, отозвались двое мужчин, которые помогли освободить собаку из удушающего плена, чем спасли ему жизнь», — сказано в сообщении автора.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения в подъезде.

Фото В Новосибирске спасли собаку от удушения в лифте 2

В паблике уточнили, что с животным сейчас всё в порядке, собака не пострадала. Местным жителям напомнили, чтобы те заходили с собаками в лифт внимательнее, и следили за поводком, который может застрять в дверях.

Напомним, СК расследует нападение бездомных собак на мальчика в Новосибирске.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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