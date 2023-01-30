Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирске врачи спасли женщину с онкологией после 10 лет гемодиализа

Фото В Новосибирске врачи спасли женщину с онкологией после 10 лет гемодиализа
Фото В Новосибирске врачи спасли женщину с онкологией после 10 лет гемодиализа

Фото: vk.com/meshalkinclinic

Новосибирские специалисты онкодиспансера и Центра Мешалкина провели сложную операцию женщине с раком и сопутствующей патологией.

Врачи НМИЦ им. Мешалкина совместно со специалистами из областного онкодиспансера провели операцию 62-летней пациентке с раком молочной железы. Хирургическое вмешательство осложнялось тем, что женщина больше 10 лет находится на гемодиализе.

Специалистам пришлось проводить операцию с учётом сопутствующего диагноза пациентки, рассказали в Центре.

«На протяжении 10 лет женщина живет только благодаря "искусственной почке", т.е. вынуждена проходить процедуру гемодиализа 3 раза в неделю. В работу с пациенткой сразу включился нефролог Центра Мешалкина. Госпитализация пациентки была спланирована так, чтобы цикл гемодиализа не прерывался», — сообщили в учреждении.

Операция прошла успешно, на 10 день после вмешательства пациентку выписали. Оперирующим хирургом назначили врача-маммолога Антона Козякова. Женщина продолжит лечение в марте, тогда же пройдёт курс лучевой терапии.

Напомним, ранее впавшая в кому на Бали врач из Новосибирска впервые получила медпомощь.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25359
Погибший в Новосибирске 11-летний мальчик оставил предсмертную записку
24201
Отсрочка от мобилизации в феврале 2023: обновленный перечень оснований
16098
Труп 11-летнего мальчика нашли в квартире в Новосибирске
13999
В школе № 78 Новосибирска отказались комментировать гибель 11-летнего мальчика
10634
СК расследует нападение бездомных собак на мальчика в Новосибирске
9585
В Новосибирске 1 февраля изменится маршрут троллейбуса №36
9356
Волонтёры в Новосибирске плетут маскировочные сети для бойцов СВО