В Новосибирске врачи спасли женщину с онкологией после 10 лет гемодиализа

Фото: vk.com/meshalkinclinic

Новосибирские специалисты онкодиспансера и Центра Мешалкина провели сложную операцию женщине с раком и сопутствующей патологией.

Врачи НМИЦ им. Мешалкина совместно со специалистами из областного онкодиспансера провели операцию 62-летней пациентке с раком молочной железы. Хирургическое вмешательство осложнялось тем, что женщина больше 10 лет находится на гемодиализе.

Специалистам пришлось проводить операцию с учётом сопутствующего диагноза пациентки, рассказали в Центре.

«На протяжении 10 лет женщина живет только благодаря "искусственной почке", т.е. вынуждена проходить процедуру гемодиализа 3 раза в неделю. В работу с пациенткой сразу включился нефролог Центра Мешалкина. Госпитализация пациентки была спланирована так, чтобы цикл гемодиализа не прерывался», — сообщили в учреждении.

Операция прошла успешно, на 10 день после вмешательства пациентку выписали. Оперирующим хирургом назначили врача-маммолога Антона Козякова. Женщина продолжит лечение в марте, тогда же пройдёт курс лучевой терапии.

Напомним, ранее впавшая в кому на Бали врач из Новосибирска впервые получила медпомощь.