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В Новосибирской области двое мужчин задержаны за похищение человека

Фото В Новосибирской области двое мужчин задержаны за похищение человека
Фото В Новосибирской области двое мужчин задержаны за похищение человека

Фото: СК РФ по Новосибирской области

Двое мужчин похитили односельчанина под Новосибирском.

В декабре 2022 года двое жителей села в Новосибирской области избили и похитили односельчанина. Он выбрался и обратился с заявлением в полицию. Похитителям грозит уголовный срок, сообщает пресс-служба следственного комитета по региону.

10 декабря двое жителей села в Искитимском районе в возрасте 33 и 40 лет избили 35-летнего односельчанина металлической трубой и деревянной доской, затащили его в багажник машины, перевезли в дом в деревне Камышенка Сузунского района и удерживали против воли.

«Через непродолжительное время мужчине удалось покинуть жилище, после чего последний вернулся по месту жительства и обратился с заявлением в территориальный следственный орган регионального следственного управления», — сообщает пресс-служба СК.

На похитителей завели уголовное дело по п. «а, в, г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц с применением насилия и оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Подозреваемых заключили под стражу. Следователи выясняют обстоятельства происшествия и продолжают расследование.

Ранее Сиб.фм сообщал, что вооруженная группа людей в масках похитила мужчину в Новосибирске.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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