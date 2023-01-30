В Новосибирской области приставы взыскали 178 тысяч рублей с неплательщика алиментов

Фото: УФССП по Новосибирской области

Судебный пристав в Здвинском районе Новосибирской области взыскала 178 тысяч рублей со скрытого счета неплательщика алиментов.

В Здвинском районе Новосибирской области судебный пристав взыскала со скрытого счета 44-летнего мужчины, не оплачивавшего алименты своей 18-летней дочери, 178 тысяч рублей, сообщила пресс-служба регионального УФССП.

На счетах должника долгое время не было денег, на прием к приставу он не являлся и не имел зарегистрированного за собой имущества. Более того, мужчина переехал из поселка в Здвинском районе, и планирует трудоустроиться в другом месте.

При очередном запросе судебного пристава в учетно-регистрирующие органы, удалось выявить банковский счет, на котором были деньги. Банкир, по постановлению судебного пристава направил дочери должника 178 тысяч рублей, после чего мужчина явился на прием в ведомство.

В присутствии пристава неплательщик позвонил своей дочери и сообщил, что перевел ей «большую денежку».

Мужчине еще предстоит чуть больше половины взысканной суммы оплатить совершеннолетней дочери. Если он не сдержит своих обещаний, то судебные приставы применят комплекс мер принудительного исполнения, вплоть до привлечения к уголовной ответственности.

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