Зарплаты врачей в Новосибирске выросли на 7% за год

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области врачи стали зарабатывать на 7% больше в сравнении с прошлым годом.

За 2022 год зарплаты врачей в Новосибирской области в среднем выросли на 7% и составили 54,8 тысячи рублей. Максимальная зарплата для врача в регионе — до 800 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводят аналитики hh.ru из вакансий, размещенных на сайте.

Специалисты сравнили данные по зарплатам врачей в Сибирском федеральном округе в конце 2022 года и в конце 2021-го. За год сильнее всего выросли зарплаты в Кемеровской области (+16%, 47,5 тысяч рублей), Иркутской (+15%, 60,9 тысяч рублей, самые высокие зарплаты врачей в регионе) и Новосибирской (+7%, 54,8 тысяч рублей).

Единственный регион в СФО, где медикам стали предлагать зарплаты ниже, чем год назад — Томская область (-5%, 51,6 тысяч рублей).

Больше всего за месяц сможет заработать офтальмохирург — 800 тысяч рублей. Но для этого нужно будет переехать в другой регион. Также до 450 рублей до вычета налогов предлагается стоматологам-ортодонтам, от 300 тысяч — стоматологам-ортопедам и врачу-оториноларингологу — от 90 до 190 тысяч рублей.

Зарплатные ожидания у врачей-соискателей в Новосибирске выросли за год на 8% — при том, что официальный уровень инфляции в России за 2022 год превысил 12%.

Медицинские работники по-прежнему входят в топ-5 самых дефицитных специалистов в регионе. В 2022 году на одну вакансию для них приходилось, в среднем, всего 0,7 резюме. Нормой по сфере деятельности считается 5-6 резюме на вакансию.

Ранее Сиб.фм сообщал, что впавшая в кому на Бали врач из Новосибирска впервые получила медпомощь.