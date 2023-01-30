Жительница Новосибирска пожаловалась на домогательства в лифте на Затулинке

Фото: vk.com/typical_zatulinka

В Новосибирске женщина заявила, что неизвестный человек предложил ей интимную близость в лифте.

Жительница Затулинского жилмассива Новосибирска о домогательствах в лифте жилого дома. Об этом женщина анонимно сообщила в группе «Типичная Затулинка» в социальной сети «ВКонтакте». По словам сибирячки, инцидент произошёл утром 30 января в доме на улице Зорге, 227.

«Отвела в школу сына и возвращалась домой, открыла подъезд и в почти закрытую за мной дверь вошел мальчик лет 15-20 плотного телосложения, рост около 170 см, в темной одежде, зашел за мной в лифт, нажал этаж, мы поехали и тут он очень вежливо предложил занятся кое- чем, лифт как раз открылся на этаже , я оттолкнула и выскочила. Будьте отсторожны! Предупредите детей!», — описала ситуацию женщина (орфография и пунктуация автора сохранены. — прим. Сиб.фм).

Лицо человека попало на камеру домофона, когда он проследовал за женщиной в подъезд. Сибирячка добавила, что написала заявление в полицию.

Напомним, ранее в Новосибирске пассажирка автобуса пожаловалась на домогательства мигранта.