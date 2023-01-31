Добровольцы из Новосибирской области пытаются попасть в отряд «Вега»

Фото министерства обороны РФ

31 января во время прямого эфира жители Новосибирской области задавали вопросы губернатору – большая часть из них касалось мобилизованных. Так, многие хотят попасть в элитный батальон «Вега» после его отправки в зону СВО.

Среди самых популярных вопросов, которые были заданы губернатору Новосибирской области Андрею Травникову в ходе прямого эфира на ОТС, были два: как попасть в элитный батальон «Вега», и как отправить посылку конкретному бойцу в зону СВО.

«Добровольцев принимают, как и раньше: можно обратиться в военкомат по месту жительства и подать заявление для заключения контракта. Батальон «Вега» уже убыл для выполнения задач в зоне СВО. В батальон «Вега», а более правильно говорить, в бригаду спецназа, можно попасть уже в плане доукомплектования, через заявление в военкомате»,

— отметил Андрей Травников, отвечая на этот вопрос.

Напомним, 24 января батальон «Вега» уехал в зону СВО. В конце прошлой недели последним на спецоперацию отправился его командир, первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров вместе с сыном.

При ответе на второй вопрос губернатор Новосибирской области отметил, что с декабря работает полевая почта при министерстве обороны, через которую можно отправить письмо или бандероль любому участнику СВО.

«Если речь идёт о гуманитарной помощи целому коллективу, то здесь очень много общественников, которые этим занимаются. Из системных подходов рекомендовал бы два: или обратиться в районную администрацию, или в штаб ОНФ», — добавил губернатор.