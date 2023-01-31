Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

политика общество

Добровольцы из Новосибирской области пытаются попасть в отряд «Вега»

Фото Добровольцы из Новосибирской области пытаются попасть в отряд «Вега»
Фото Добровольцы из Новосибирской области пытаются попасть в отряд «Вега»

Фото министерства обороны РФ

31 января во время прямого эфира жители Новосибирской области задавали вопросы губернатору – большая часть из них касалось мобилизованных. Так, многие хотят попасть в элитный батальон «Вега» после его отправки в зону СВО.

Среди самых популярных вопросов, которые были заданы губернатору Новосибирской области Андрею Травникову в ходе прямого эфира на ОТС, были два: как попасть в элитный батальон «Вега», и как отправить посылку конкретному бойцу в зону СВО.

«Добровольцев принимают, как и раньше: можно обратиться в военкомат по месту жительства и подать заявление для заключения контракта. Батальон «Вега» уже убыл для выполнения задач в зоне СВО. В батальон «Вега», а более правильно говорить, в бригаду спецназа, можно попасть уже в плане доукомплектования, через заявление в военкомате»,

— отметил Андрей Травников, отвечая на этот вопрос.

Напомним, 24 января батальон «Вега» уехал в зону СВО. В конце прошлой недели последним на спецоперацию отправился его командир, первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров вместе с сыном.

При ответе на второй вопрос губернатор Новосибирской области отметил, что с декабря работает полевая почта при министерстве обороны, через которую можно отправить письмо или бандероль любому участнику СВО.

«Если речь идёт о гуманитарной помощи целому коллективу, то здесь очень много общественников, которые этим занимаются. Из системных подходов рекомендовал бы два: или обратиться в районную администрацию, или в штаб ОНФ», — добавил губернатор.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Елена Отмахова
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

27186
Отсрочка от мобилизации в феврале 2023: обновленный перечень оснований
25701
Погибший в Новосибирске 11-летний мальчик оставил предсмертную записку
16368
Труп 11-летнего мальчика нашли в квартире в Новосибирске
14296
В школе № 78 Новосибирска отказались комментировать гибель 11-летнего мальчика
10760
СК расследует нападение бездомных собак на мальчика в Новосибирске
9724
В Новосибирске 1 февраля изменится маршрут троллейбуса №36
9498
Волонтёры в Новосибирске плетут маскировочные сети для бойцов СВО