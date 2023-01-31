Губернатор Новосибирской области мечтает встретиться с Анной Кикиной после её возвращения на Землю

Фото: правительство НСО

Глава региона сообщил о планах встретиться с космонавткой из Новосибирска Анной Кикиной в будущем.

Андрей Травников мечтает о встрече с новосибирской космонавткой Анной Кикиной по её возвращении на Землю. Об этом глава региона сообщил в ходе прямого эфира во вторник, 31 января. Местный житель задал губернатору вопрос о планах встретиться с сибирячкой или устроить телемост в честь Дня космонавтики.

«Безусловно, мы гордимся Анной и я просто мечтаю с ней встретиться по её возвращении. Хорошая подсказка по поводу 12 апреля, мы обязательно подумаем о каком-то мероприятии с участием нашей землячки из космоса», — сказал Андрей Травников.

Ранее Анна Кикина уже общалась с представителями новосибирских властей. Накануне Нового года мэр Анатолий Локоть взял интервью у сибирской космонавтки. Он задал ей вопросы, оставленные новосибирцами в социальных сетях, и рассказал, что произошло на Земле за время нахождения землячки в космосе. Отвечая на вопросы, Анна Кикина рассказала о взрыве в космосе.

Напомним, ранее в планетарии рассказали, что в небе над Новосибирском можно наблюдать пролёты МКС с Анной Кикиной на борту.