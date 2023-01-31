Губернатор Новосибирской области назвал срок сдачи в эксплуатацию инфекционной больницы

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Сегодня, 31 января, на прямой линии губернатора Новосибирской области Андрей Травников ответил на вопрос о сроках сдачи в эксплуатацию инфекционной больницы.

Во время прямого эфира на телеканале ОТС губернатору Новосибирской области Андрею Травникову поступало много вопросов о медицине. Один из них касался сроков завершения строительства региональной больницы в посёлке Садовый.

Сроки сдачи объекта в эксплуатацию пришлось немного сдвинуть на третий квартал 2023 года – новую инфекционную больницу сдадут в сентябре. При этом подрядчик обеспечит её всем, вплоть не только до мебели, но и занавесок.

Губернатор также рассказал, что будет со зданием инфекционной больницы в центре Новосибирска – на улице Семьи Шамшиных.

"Предполагалось изначально, что территорию на Шамшиных продадим и получим доход, что позволит снизить нагрузку на бюджет в рамках ГЧП. Но в центре города территория знаковая, и просто продать, забыть и не думать, что там будущий собственник построит, было бы неправильно, — пояснил Андрей Травников. — Я дал поручение Минстрою, департаменту имущественных отношений и мэрии Новосибирска уже сейчас проработать концепцию, что же целесообразно создать в центре города для его развития".

Напомним, чуть больше недели назад губернатор Новосибирской области лично побывал в новой больнице, которая будет рассчитана 504 койко-мест, а общая площадь объекта составит около 35 тыс. кв. метров.