Губернатор Новосибирской области Травников рассказал о строительстве дороги к СКИФу

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

Один из вопросов, которому уделил внимание губернатор Новосибирской области Андрей Травников, был связан с развитием наукограда Кольцово и строительством дороги к центру коллективного пользования «СКИФ».

О судьбе рабочего посёлка Кольцово, также известного как наукоград, во время прямого эфира на канале ОТС губернатора спросили местные жители. Андрей Травников отметил, что судьба этого населённого пункта плотно связана с ЦКП «СКИФ», поэтому в Кольцово будут строить жилые кварталы для учёных.

«Темпы застройки р.п. Кольцово должны быть соизмеримы с потребностями наукограда. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы посёлок превратился в спальный район Новосибирска, − отметил губернатор Андрей Травников.

− Именно поэтому с площадки комиссии Госсовета по направлению «Наука» я так активно добиваюсь увеличения финансирования жилищных программ для учёных, в первую очередь молодых учёных».

Рассказал губернатор Новосибирской области и о строительстве новой дороги к ЦКП «СКИФ». Андрей Травников отметил, что строительство дороги идёт по графику и она будет введена в те сроки, которые указаны в государственном контракте.

«Когда, в 2018 году, мы встречались с Николаем Красниковым (мэр Кольцово — прим. ред.), он мне обозначил две свои мечты: ввод легкоатлетического манежа и дороги. Манеж введён, ввода дороги осталось ждать недолго», − заключил Андрей Травников.