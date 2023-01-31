Губернатор Новосибирской области Травников рассказал о встрече с Владимиром Путиным

Фото: пресс-служба Кремля
На телеканале ОТС губернатор Новосибирской области Андрей Травников отвечает на вопросы жителей региона – в начале глава региона рассказал, за что президент России Владимир Путин похвалил местную экономику.
Встреча губернатора Андрея Травникова с президентом России Владимиром прошла 16 января в режиме видеоконференцсвязи. Во время трансляции глава государство высоко оценил темпы развития Новосибирской области.
«Очень важно и приятно, что прозвучали слова «лидерство». Мы выбрали для нашей стратегии развития название «Сибирское лидерство», — отметил Андрей Травников.
– Красноярский край нам обогнать трудно, но за последнюю пятилетку нам удавалось развиваться быстрее».
Как отметил губернатор Новосибирской области, хорошие показатель региона показал не только в плане экономики, но и социального развития.
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