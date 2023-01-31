Губернатор Новосибирской области Травников сравнил снегопады в выходные с ЧС

Фото Густаво Зырянова

Сегодня, 31 января, губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл прямой эфир на канале ОТС и прокомментировал снежный коллапс на дорогах областного центра.

Жители Новосибирской области задали сотни вопросов губернатору региона во время прямого эфира. Однако больше всего из них были связаны с авралом на дорогах из-за большого количества выпавшего снега. Начиная с субботы, их поступило порядка пяти тысяч.

Жители Новосибирска сообщали о застрявших фурах, автобусах и многом другом. Андрей Травников прокомментировал, как он видит ситуацию.

«Я в этот день был в командировке в Иркутске. Следует признать, что в Иркутске в этом году почти бесснежная зима. Тот снегопад, с которым столкнулся Новосибирск – это на грани чрезвычайной ситуации», — прокомментировал ситуацию Андрей Травников.

Также глава региона рассказал, что на помощь Новосибирску в уборке города Минтранс выделил дополнительно 20-30 единиц техники. Андрей Травников призвал в таких ситуациях, подобных произошедшему в субботу, арендовать технику и у дорожных служб, и строительных организаций.