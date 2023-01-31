Губернатора Новосибирской области Травникова начали поздравлять с днём рождения до 1 февраля

Фото Густаво Зырянова

У главы Новосибирской области Андрея Травникова 1 февраля – день рождения, однако поздравления он начал получать за день до этого в прямом эфире. Также губернатор рассказал, как проведёт этот день.

О дне рождения главы Новосибирской области Андрея Травникова стало известно после поступившего на прямую линию телеканала ОТС сообщения. Заранее губернатора региона с праздником поздравила врач-хирург Ирина Иваненко.

«Андрей Александрович, завтра, 1 февраля, у вас день рождения. Хорошего вам настроения, постоянного вдохновения и неугасаемого энтузиазма. Созидайте!» — написала Ирина Иваненко.

Ведущая Людмила Чуевская заметила, что поздравлять заранее непринято, но губернатор поздравления принял и обещал также плодотворно провести завтрашний день.

«Завтра обычный рабочий день, обычный рабочий график. Единственное, лукавить не буду: за годы трудовой деятельности контактов собрано в телефоне сотни и тысячи. Конечно, много будет звонков, много будет сообщений. Буду стараться отвечать, но из-за дня рождения сильно менять рабочий график не планирую»,

- заключил в интервью Андрей Травников.