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«КамАЗ» столкнулся с «Тойотой» на улице Ватутина в Новосибирске

Фото «КамАЗ» столкнулся с «Тойотой» на улице Ватутина в Новосибирске
Фото «КамАЗ» столкнулся с «Тойотой» на улице Ватутина в Новосибирске

Фото: группа «АСТ-54»

В Новосибирске на улице Ватутина «КамАЗ» въехал в «Тойоту».

По сообщению группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», во вторник, 31 января, напротив дома №34/1 столкнулись «КамАЗ» и Toyota Camry.

Самосвал въехал в японскую машину, в результате чего иномарка получила серьезное повреждение передней части.

Эта авария практически полностью заблокировала автомобильное движение в сторону Бугринского моста, на месте ДТП формируется пробка. В данный момент нет информации о пострадавших.

Ранее Сиб.фм сообщал, что водитель «Лады» погиб в ДТП в Новосибирской области.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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