«КамАЗ» столкнулся с «Тойотой» на улице Ватутина в Новосибирске

Фото: группа «АСТ-54»
В Новосибирске на улице Ватутина «КамАЗ» въехал в «Тойоту».
По сообщению группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», во вторник, 31 января, напротив дома №34/1 столкнулись «КамАЗ» и Toyota Camry.
Самосвал въехал в японскую машину, в результате чего иномарка получила серьезное повреждение передней части.
Эта авария практически полностью заблокировала автомобильное движение в сторону Бугринского моста, на месте ДТП формируется пробка. В данный момент нет информации о пострадавших.
Ранее Сиб.фм сообщал, что водитель «Лады» погиб в ДТП в Новосибирской области.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают