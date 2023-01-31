Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил очистить город от снега до конца недели

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
Мэр Локоть распорядился убрать снег с улиц и обочин Новосибирска до конца недели.
Во вторник, 31 января, прошло еженедельное аппаратное совещание мэра Новосибирска. На нем Анатолий Локоть поручил до конца недели убрать снег с улиц города.
По сообщению начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константина Васильева, за январь с улиц Новосибирска убрали 206 тысяч кубометров снега, из них 93 — за последние выходные, 28 и 29 января.
Мэр Локоть после доклада сообщил, что каждый день из города необходимо вывозить не менее 20 тысяч кубометров снега. Также он поручил дорожному департаменту реагировать на каждое обращение горожан о плохой уборке снега на улицах города.
Ранее мэру Новосибирска доложили, что конец января стал рекордным месяцем за всю историю города по выпадению снега за сутки.
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