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общество

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил очистить город от снега до конца недели

Фото Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил очистить город от снега до конца недели
Фото Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил очистить город от снега до конца недели

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Мэр Локоть распорядился убрать снег с улиц и обочин Новосибирска до конца недели.

Во вторник, 31 января, прошло еженедельное аппаратное совещание мэра Новосибирска. На нем Анатолий Локоть поручил до конца недели убрать снег с улиц города.

По сообщению начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константина Васильева, за январь с улиц Новосибирска убрали 206 тысяч кубометров снега, из них 93 — за последние выходные, 28 и 29 января.

Мэр Локоть после доклада сообщил, что каждый день из города необходимо вывозить не менее 20 тысяч кубометров снега. Также он поручил дорожному департаменту реагировать на каждое обращение горожан о плохой уборке снега на улицах города.

Ранее мэру Новосибирска доложили, что конец января стал рекордным месяцем за всю историю города по выпадению снега за сутки.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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