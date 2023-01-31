Мэр Новосибирска Локоть поручил увеличить финансирование по вывозу снега с дорог

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

С дорог Новосибирска за выходные вывезли 93 тысячи кубометров снега.

В понедельник, 31 января, на еженедельном совещании начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Константин Васильев отчитался о вывозе снега с дорог города.

За последнюю неделю января в Новосибирске выпало рекордные осадки. Так, 23 января за сутки выпало 8 миллиметров снега, 28-го — 14 мм, всего за месяц — 51 миллиметр. Это в 2,07 раза больше нормы.

За январь с дорог Новосибирска дорожные службы вывезли 206 тысяч кубометров снега, а с начала зимнего сезона — 800 тысяч кубических метров.

Только за прошедшие выходные, 28 и 29 января, с проезжей части убрали около 93 тысяч кубометров снега.

В среднем уборкой занимались ежесуточно по 453 единицы спецтехники, в том числе с 23 по 30 января были задействованы от 64 до 136 привлеченных к уборке самосвалов и 105 дорожных рабочих.

Также за месяц дорожники убрали и заменили на новые 52 дорожных знака, более 320 ламп дорожного освещения. Устранили 50 аварий на линиях наружного освещения. Собрали с дорог и выкинули 22 кубометра мусора

«Удалось минимизировать все проблемы, связанные с выпавшим снегом», — сообщил Константин Васильев.

После доклада Анатолий Локоть напомнил, что ежедневно с улиц города должны вывозить не менее 20 тысяч кубометров снега, особенно в условиях рекордных снегопадов.

«До конца недели привести город в надлежащее состояние. Центральная часть — вижу, магистрали — вижу, асфальт виден, но это не везде так. Проанализируйте данные по звонкам районов, отзываться на каждый вызов», поручил мэр города.

Напомним, всю прошлую неделю Сиб.фм сообщал о пробках по утрам в 8-9 баллов. Такая же дорожная ситуация повторилась и утром в понедельник, 31 января, несмотря на отсутствие снегопада.