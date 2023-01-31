Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество проиcшествия

Мигрант украл более 30 метров медного кабеля в аэропорту Новосибирска

Фото Мигрант украл более 30 метров медного кабеля в аэропорту Новосибирска
Фото Мигрант украл более 30 метров медного кабеля в аэропорту Новосибирска

Фото: Управление на транспорте МВД России по СФО

Транспортная полиция Новосибирска задержала мигранта, укравшего 30 метров медного кабеля в аэропорту Толмачево.

Сотрудники аэропорта Толмачево обратились в транспортную полицию, сообщив о пропаже отрезков электрокабелей на сумму более 40 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские установили и задержали 19-летнего гражданина одной из азиатских республик, который, работая на территории аэровокзального комплекса, в течение нескольких дней похищал отрезки силовых медных кабелей, предназначенных для установки вентиляции и кондиционеров», — гласит сообщение пресс-службы Транспортной полиции.

Мигрант дожидался, окончания рабочего дня, когда коллеги разойдутся по домам, а затем переносил провода в ближайший подвал. Таким образом он похитил более 30 метров кабеля, который хотел сдать в пункт приёма металла.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража», мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новый терминал аэропорта Толмачёво откроют 9 февраля.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

0

Теги

Транспортная прокуратура
кража
мигранты
транспортная полиция
аэропорт
аэропорт Толмачёво
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25582
Погибший в Новосибирске 11-летний мальчик оставил предсмертную записку
25137
Отсрочка от мобилизации в феврале 2023: обновленный перечень оснований
16283
Труп 11-летнего мальчика нашли в квартире в Новосибирске
14201
В школе № 78 Новосибирска отказались комментировать гибель 11-летнего мальчика
10714
СК расследует нападение бездомных собак на мальчика в Новосибирске
9667
В Новосибирске 1 февраля изменится маршрут троллейбуса №36
9442
Волонтёры в Новосибирске плетут маскировочные сети для бойцов СВО