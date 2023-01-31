Мигрант украл более 30 метров медного кабеля в аэропорту Новосибирска

Фото: Управление на транспорте МВД России по СФО

Транспортная полиция Новосибирска задержала мигранта, укравшего 30 метров медного кабеля в аэропорту Толмачево.

Сотрудники аэропорта Толмачево обратились в транспортную полицию, сообщив о пропаже отрезков электрокабелей на сумму более 40 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские установили и задержали 19-летнего гражданина одной из азиатских республик, который, работая на территории аэровокзального комплекса, в течение нескольких дней похищал отрезки силовых медных кабелей, предназначенных для установки вентиляции и кондиционеров», — гласит сообщение пресс-службы Транспортной полиции.

Мигрант дожидался, окончания рабочего дня, когда коллеги разойдутся по домам, а затем переносил провода в ближайший подвал. Таким образом он похитил более 30 метров кабеля, который хотел сдать в пункт приёма металла.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража», мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новый терминал аэропорта Толмачёво откроют 9 февраля.