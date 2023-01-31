Невролог перечислила признаки приступа эпилепсии

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По словам невролога Виктории Квилинской, главными признаками являются судороги, «стеклянные» глаза и потеря сознания.

Признаками приступа эпилепсии являются потеря сознания, судороги, «стеклянные» глаза и отсутствие реакции на внешние раздражители. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала врач-невролог Химкинской областной больницы Виктория Квилинская.

Врач напомнила, что в этой ситуации ни в коем случае нельзя разжимать челюсти пациенту, двигать его, давать воду, еду или лекарства, а также делать массаж сердца и искусственное дыхание.

«Если у человека приступ эпилепсии, его нужно положить на бок, чтобы он не захлебнулся рвотными массами и не запал язык, подложить мягкое под голову, обложить мягким, придерживать голову, чтобы пациент не ударился. После вызвать скорую», — объяснила невролог.

Напомним, невролог объяснил, как оказать первую помощь при сотрясении.