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общество

Невролог перечислила признаки приступа эпилепсии

Фото Невролог перечислила признаки приступа эпилепсии
Фото Невролог перечислила признаки приступа эпилепсии

Freepik, authors: Tunatura

По словам невролога Виктории Квилинской, главными признаками являются судороги, «стеклянные» глаза и потеря сознания.

Признаками приступа эпилепсии являются потеря сознания, судороги, «стеклянные» глаза и отсутствие реакции на внешние раздражители. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала врач-невролог Химкинской областной больницы Виктория Квилинская.

Врач напомнила, что в этой ситуации ни в коем случае нельзя разжимать челюсти пациенту, двигать его, давать воду, еду или лекарства, а также делать массаж сердца и искусственное дыхание.

«Если у человека приступ эпилепсии, его нужно положить на бок, чтобы он не захлебнулся рвотными массами и не запал язык, подложить мягкое под голову, обложить мягким, придерживать голову, чтобы пациент не ударился. После вызвать скорую», — объяснила невролог.

Напомним, невролог объяснил, как оказать первую помощь при сотрясении.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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симптомы
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