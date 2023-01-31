Новосибирск вошел в тройку городов России по индексу счастья

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирск стал третьим городом России по индексу счастья населения.

Новосибирск вошел в тройку городов страны с самыми счастливыми жителями. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Жителей регионов России попросили оценить свой уровень жизни по пятибалльной шкале.

По данным исследования, на «5» уровень своего счастья оценили 14% опрошенных жителей России. 16% из них отметили, что живут в Новосибирске. 23% респондентов живут в Москве, а ещё 18% опрошенных указали, что проживают в Санкт-Петербурге.

На «4» уровень свой уровень счастья оценили 25% россиян, из них 9% респондентов из Новосибирска.

Средний уровень счастья выявили у 31% участников исследования. Каждый пятый из них живёт в Москве. Новосибирск в этой статистике отсутствует.

В исследовании сервиса «Работа.ру» приняли участие более 5 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России.

Ранее Сиб.фм писал о результатах соцопроса, в котором 80% сибиряков готовы отправиться в автопутешествие по России.