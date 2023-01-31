Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Новосибирск вошел в тройку городов России по индексу счастья

Фото Новосибирск вошел в тройку городов России по индексу счастья
Фото Новосибирск вошел в тройку городов России по индексу счастья

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирск стал третьим городом России по индексу счастья населения.

Новосибирск вошел в тройку городов страны с самыми счастливыми жителями. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Жителей регионов России попросили оценить свой уровень жизни по пятибалльной шкале.

По данным исследования, на «5» уровень своего счастья оценили 14% опрошенных жителей России. 16% из них отметили, что живут в Новосибирске. 23% респондентов живут в Москве, а ещё 18% опрошенных указали, что проживают в Санкт-Петербурге.

На «4» уровень свой уровень счастья оценили 25% россиян, из них 9% респондентов из Новосибирска.

Средний уровень счастья выявили у 31% участников исследования. Каждый пятый из них живёт в Москве. Новосибирск в этой статистике отсутствует.

В исследовании сервиса «Работа.ру» приняли участие более 5 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России.

Ранее Сиб.фм писал о результатах соцопроса, в котором 80% сибиряков готовы отправиться в автопутешествие по России.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Мария Токарева
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

27337
Отсрочка от мобилизации в феврале 2023: обновленный перечень оснований
25740
Погибший в Новосибирске 11-летний мальчик оставил предсмертную записку
16395
Труп 11-летнего мальчика нашли в квартире в Новосибирске
14326
В школе № 78 Новосибирска отказались комментировать гибель 11-летнего мальчика
10777
СК расследует нападение бездомных собак на мальчика в Новосибирске
9740
В Новосибирске 1 февраля изменится маршрут троллейбуса №36
9515
Волонтёры в Новосибирске плетут маскировочные сети для бойцов СВО