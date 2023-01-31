Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

Под Новосибирском 10-летний мальчик попал под колёса Nissan

Фото Под Новосибирском 10-летний мальчик попал под колёса Nissan
Фото Под Новосибирском 10-летний мальчик попал под колёса Nissan

Фото: ГИБДД Новосибирска

В Новосибирске иномарка сбила 10-летнего ребёнка.

В Бердске автомобиль сбил 10-летнего мальчика на проезжей части. Авария произошла вечером во вторник, 31 января, сообщили в ГИБДД Новосибирской области.

«Водитель 1985 года рождения на автомобиле Ниссан двигался по улице Маяковского со стороны улицы Суворова в сторону улицы Красная Сибирь и в пути следования на пересечении с улицей Трудовая совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части», — уточнили в ведомстве.

Пострадавшего ребёнка госпитализировали с травмами, ГИБДД выясняет обстоятельства ДТП.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в середине января в Новосибирске водитель маршрутки №51 сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе. Ребёнок переходил дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Пострадавшая 2013 года рождения была госпитализирована.

Напомним, ранее следователи начали проверку после аварии с автобусом в Искитимском районе.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

27424
Отсрочка от мобилизации в феврале 2023: обновленный перечень оснований
25781
Погибший в Новосибирске 11-летний мальчик оставил предсмертную записку
16421
Труп 11-летнего мальчика нашли в квартире в Новосибирске
14353
В школе № 78 Новосибирска отказались комментировать гибель 11-летнего мальчика
10788
СК расследует нападение бездомных собак на мальчика в Новосибирске
9758
В Новосибирске 1 февраля изменится маршрут троллейбуса №36
9532
Волонтёры в Новосибирске плетут маскировочные сети для бойцов СВО