Под Новосибирском 10-летний мальчик попал под колёса Nissan

Фото: ГИБДД Новосибирска

В Новосибирске иномарка сбила 10-летнего ребёнка.

В Бердске автомобиль сбил 10-летнего мальчика на проезжей части. Авария произошла вечером во вторник, 31 января, сообщили в ГИБДД Новосибирской области.

«Водитель 1985 года рождения на автомобиле Ниссан двигался по улице Маяковского со стороны улицы Суворова в сторону улицы Красная Сибирь и в пути следования на пересечении с улицей Трудовая совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части», — уточнили в ведомстве.

Пострадавшего ребёнка госпитализировали с травмами, ГИБДД выясняет обстоятельства ДТП.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в середине января в Новосибирске водитель маршрутки №51 сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе. Ребёнок переходил дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Пострадавшая 2013 года рождения была госпитализирована.

Напомним, ранее следователи начали проверку после аварии с автобусом в Искитимском районе.