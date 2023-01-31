Под Новосибирском 10-летний мальчик попал под колёса Nissan

Фото: ГИБДД Новосибирска
В Новосибирске иномарка сбила 10-летнего ребёнка.
В Бердске автомобиль сбил 10-летнего мальчика на проезжей части. Авария произошла вечером во вторник, 31 января, сообщили в ГИБДД Новосибирской области.
«Водитель 1985 года рождения на автомобиле Ниссан двигался по улице Маяковского со стороны улицы Суворова в сторону улицы Красная Сибирь и в пути следования на пересечении с улицей Трудовая совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части», — уточнили в ведомстве.
Пострадавшего ребёнка госпитализировали с травмами, ГИБДД выясняет обстоятельства ДТП.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в середине января в Новосибирске водитель маршрутки №51 сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе. Ребёнок переходил дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Пострадавшая 2013 года рождения была госпитализирована.
Напомним, ранее следователи начали проверку после аварии с автобусом в Искитимском районе.
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