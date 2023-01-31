Под Новосибирском пропал 44-летний бритый наголо мужчина

Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»
Житель Новосибирской области не выходит на связь почти неделю.
В Новосибирской области без вести пропал 44-летний местный житель Ян Сарнацкий. Об этом во вторник, 31 января, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
Мужчина живёт в деревне Бурмистрово Искитимского района. Последний раз его видели 25 января, с того дня сибиряк не выходит на связь.
Ян Сарнацкий на момент пропажи был одет в чёрную куртку с капюшоном, чёрные брюки, вязаную шапку, с собой у него был чёрный рюкзак. Приметы: рост 192 см, серо-голубые глаза, светло-русые волосы, однако сейчас обрит наголо, уточнили в поисково-спасательном отряде.
Всех, у кого есть информация о местоположении Яна Сарнацкого, просят обращаться в 112.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в воскресенье, 29 января, под Новосибирском нашли мертвым 49-летнего Александра Гаврикова. Мужчина пропал 10 января из села Тальменка Искитимского района. В день его пропажи в Новосибирской области была температура около -30 градусов. Известно, что дом погибшего стоит в отдалении от остальных зданий села.
Напомним, ранее стало известно, что покончивший с собой в Новосибирске 11-летний мальчик оставил предсмертную записку.
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